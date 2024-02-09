Відпочиває на Мальдівах: Ніколь Шерзінгер у бікіні з принтом "зебра" похизувалася ідеальною фігурою

Колишня зірка Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер разом зі своїм нареченим Томом Евансом відпочиває на Мальдівах. Там артистка влаштувала собі іпровізовану фотосесію у басейні з виглядом на Індійський океан.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь спокусливо позувала у бікіні з принтом "зебра". Вона продемонструвала ідеальне тіло: вона має струнку фігуру, накачаний прес і пишний сексуальний бюст. Вона мала неймовірний вигляд.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Шерзінгер розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою, а шию прикрасила мушлею на чорному шнурку.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

"Норма на сонці! Поціловане сонцем та солоне волосся", – підписала вона знімки.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у романтичному сарафані з квітами позувала на яхті.

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