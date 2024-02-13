Відпочиває на морі: телезірка у білих плавках-стрингах похизувалася пружними сідницями

Глоя Феррі влаштувала собі фотосет на пляжі.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на морі, які вона підписала лаконічно: "Літні мрії".

Глоя позувала на пляжі у темно-бежевому купальному ліфі-бандо і білих плавках-стрингах на зав'язках і з пластмасовими кільцями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Телезірка спочатку похизувалася сексуальними формами з різних ракурсів. Спочатку вона продемонструвала пружні сідниці, а потім пласких живіт і широкі стегна.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона розпустила волосся, одягла на обличчя стильні окуляри і тримала у руці коктейль.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі показала сексуальне тіло у мереживній білизні.

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