Відпочиває на островах: Кім Кардашян у чорному купальнику похизувалася пишними сідницями

Кім Кардашян поділилася з фоловерами в Instagram новими знімками з відпустки, яку вона проводить на островах у Карибському морі – Теркс і Кайкос.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті влаштувала собі імпровізований фотосет на пляжі. На ній був чорний купальник, два срібних ланцюжки на талії і великий хрестик на ланцюжку на шиї.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім похизувалася на камеру пишними спокусливими сідницями.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Красуня звабливо позувала у воді, демонструючи свої сексуальні форми.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Ще Кардашян зняла білу мокру майку і блиснула пласким животом. Вона мала ефектний вигляд.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Раніше Кім Кардашян у пітоновому бікіні похизувалася пишними грудьми.

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