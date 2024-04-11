Відпочиває на островах: Кім Кардашян у чорному купальнику похизувалася пишними сідницями

Зірка реаліті показала, як проводить свій відпочинок на курорті.
Кім Кардашян поділилася з фоловерами в Instagram новими знімками з відпустки, яку вона проводить на островах у Карибському морі – Теркс і Кайкос.
Зірка реаліті влаштувала собі імпровізований фотосет на пляжі. На ній був чорний купальник, два срібних ланцюжки на талії і великий хрестик на ланцюжку на шиї.
Кім похизувалася на камеру пишними спокусливими сідницями.
Красуня звабливо позувала у воді, демонструючи свої сексуальні форми.
Ще Кардашян зняла білу мокру майку і блиснула пласким животом. Вона мала ефектний вигляд.
Раніше Кім Кардашян у пітоновому бікіні похизувалася пишними грудьми.
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