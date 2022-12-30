Відпочиває на острові: колишня дівчина Бібера у бікіні похизувалася сексуальними формами

Модель і діджейка обожнює ділитися знімками у капальниках.

Американська діджейка, модель і колишня дівчина Джастіна Бібера – 30-річна Шантель Джеффріс – опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку на острові Сен-Барт, що у Карибському морі.

Красуня постала у нюдовому бікіні від бренду Fashion Nova, яке чудово сиділо на її сексуальній фігурі.

Шантель Джеффріс/Instagram Шантель Джеффріс

Шантель похизувалася не лише пласким животом, тонкою талією і широкими стегнами, а й спокусливими сідницями.

Шантель Джеффріс/Instagram Шантель Джеффріс

А ще діджейка блиснула маленьким татуюванням у вигляді сердечка на литці. Позувала вона на тлі красивого пейзажу.

Нагадаємо, Джеффріс, крім Бібера, крутила романи з його другом - Ліл Твістом, із сином репера Diddy, футболістом Дешоном Джексоном та іншими.

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