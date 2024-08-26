Відпочиває на пляжі: італійська топмодель Б'янка Балті блиснула фігурою у бікіні

Дівчина відпочиває в Каліфорнії і показує пляжні фотографії в Instagram.

40-річна італійська топмодель Б'янка Балті опублікувала у Мережі знімки, зроблені у сонячній Каліфорнії – на пляжі в Малібу. На фото дівчина позує на шезлонгу. На моделі біле бікіні з рожевим принтом, яке гарно підкреслює її струнку фігуру.

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З ким відпочиває, Б'янка не розповіла, але уважні фоловери помітили чоловічу руку на сусідньому шезлонгу – швидше за все, це бойфренд зірки.

Фото: Instagram Б'янки Балті

Фото: Instagram Б'янки Балті

Нагадаємо, раніше Б'янка Балті в компанії інших відомих моделей сяяла на вечірці Dolce & Gabbana на честь 40-річчя бренду та запуску виставки робіт модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана. Вона одягла вбрання білого кольору — сукню-жакет у поєднанні з мереживною білизною та капроновими колготками. Також супермодель нафарбувала губи яскравою помадою.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

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