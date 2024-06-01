Відпочиває на пляжі у Маямі: американська модель у джинсовому бікіні блиснула пласким животом

Брукс Нейдер приймала сонячні ванни на березі Атлантичного океану.
Папараці зазнімкували американську модель Брукс Нейдер на пляжі у Маямі. Дівчина насолоджувалася відпочинком: засмагала на сонці і купалася в Атлантичному океані.
На Брукс було джинсове бікіні блакитного відтінку на зав'язках. Модель блиснула стрункою фігурою, пласким животом і сексуальним бюстом.
Волосся вона зібрала у хвіст, у вухах у неї були срібні сережки, на шиї –намисто з перлами і хрестиком, а на руці – діамантовий браслет.
Нагадаємо, Брукс Нейдер прогулялася Лос-Анджелесом у прозорій сукні максі в смужку, під якою не було білизни.
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