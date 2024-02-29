Відпочиває на пляжі в Маямі: діджейка в кольоровому купальнику блиснула сексуальним бюстом

Шантель Джеффріс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з океану.

Папараці заскочили на пляжі в Маямі-Біч американську діджейку і модель Шантель Джеффріс. Зірка насолоджувалася відпочинком: вона купалася в океані та засмагала.

На Шантель був різнокольоровий купальник, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Вона блиснула на камеру сексуальним бюстом.

Шантель Джеффріс / Фото: Getty Images

Свій пляжний лук діджейка доповнила манікюром з декором, каблучками і золотим браслетом на нозі.

Нагадаємо, минулого разу Шантель Джеффріс релаксувала на пляжі в купальнику з флористичним принтом.

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