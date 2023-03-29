Відпочиває на пляжі у Маямі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала сексуальну фігуру

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – потішила фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку на пляжі у Маямі.

На фото жінка постала у чорному суцільному купальнику, який підкреслив її струнку і сексуальну фігуру. Свій пляжний лук вона доповнила шкіряною маленькою поясною сумкою з ланцюжком, яку закріпила на стегнах.

Вікторія Варлей

Віка зібрала волосся у пучок, на обличчя одягла чорні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками.

На іншому знімку Варлей позує перед дзеркалом у тому самому купальнику, пляжному чорному халаті і чорних босоніжках.

Вікторія Варлей

Нагадаємо, раніше Вікторія у чорній мінісукні і жакеті у смужку відвідала мистецьку виставку.

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