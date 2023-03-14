Відпочиває на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у бікіні похизувалася стрункою фігурою

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на пляжі.

Позувала красуня у купальнику, який складався із чорного ліфа на зав'язках і білих плавок. Зверху вона одягла білу сорочку, яку спустила з плечей. Вікторія продемонструвала струнку підтягнуту фігуру і гарні ноги.

Вікторія Варлей/Instagram

Пляжний лук Варлей доповнила синьо-жовтою хусткою і чорними окулярами.

На одному фото Вікторія позувала зі своїм домашнім улюбленцем – чорним померанським шпіцом.

Вікторія Варлей/Instagram

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту Марина Голд у зухвалому аутфіті - боді і ботфортах - позувала в ліжку.

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