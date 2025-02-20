Відпочиває на пляжі в Малібу: 53-річна акторка у бікіні продемонструвала струнку фігуру

Брук Берк була у чудовому настрої і мала бадьорий вигляд.

Американську акторку, фотомодель і ведучу реалітішоу – Брук Берк – заскочили папараці під час відпочинку у Малібу в окрузі Лос-Анджелес. Побачивши фотографів, вона радісно їм усміхнулася.

Зірка гуляла пляжем у бікіні на зав'язках графітового відтінку. Вона мала стрункий і сексуальний вигляд.

Брук Берк / Фото: Getty Images

На шиї у Брук була масивна бежева підвіска у вигляді кола на чорній мотузці, на руці – браслет Cartier, а в руці вона несла бежеві в'єтнамки. У Берк було розпущене волосся і макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, минулого разу фотографи зазнімкували Брук Берк на пляжі у плавках коралового відтінку і ліфі з червоно-біло-синім принтом.

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