Відпочиває на пляжі в Маямі-Біч: зірка реаліті у яскравому бікіні блиснула накачаним пресом

54-річна Бетенні Франкель прогулювалась узбережжям Атлантичного океану.
Папараці заскочили американську зірку реаліті і бізнесвумен – Бетенні Франкель – на пляжі в Маямі-Біч, штат Флорида.
Жінка прогулювалась узбережжям Атлантичного океану в бікіні з яскравим різнокольоровим принтом із зав'язками-кісками. Бетенні продемонструвала струнку фігуру і накачаний прес.
Свій пляжний лук Франкель доповнила кремовим капелюхом із зеленою стрічкою і сонцезахисними окулярами. На шиї у неї був золотий ланцюжок із цікавими підвісками, а на руках – золотий годинник і браслети з кристалами.
Нагадаємо, під приціл фотографів на пляжі в Малібу в окрузі Лос-Анджелес потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк. На ній був різнокольоровий купальник.
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