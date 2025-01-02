Відпочиває на пляжі в Маямі-Біч: зірка реаліті у яскравому бікіні блиснула накачаним пресом

Папараці заскочили американську зірку реаліті і бізнесвумен – Бетенні Франкель – на пляжі в Маямі-Біч, штат Флорида.

Жінка прогулювалась узбережжям Атлантичного океану в бікіні з яскравим різнокольоровим принтом із зав'язками-кісками. Бетенні продемонструвала струнку фігуру і накачаний прес.

Бетенні Франкель / Фото: Getty Images

Свій пляжний лук Франкель доповнила кремовим капелюхом із зеленою стрічкою і сонцезахисними окулярами. На шиї у неї був золотий ланцюжок із цікавими підвісками, а на руках – золотий годинник і браслети з кристалами.

Нагадаємо, під приціл фотографів на пляжі в Малібу в окрузі Лос-Анджелес потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк. На ній був різнокольоровий купальник.

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