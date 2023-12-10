Відпочиває на пляжі: Вікторія Сільвстедт продемонструвала розкішну фігуру та засмагу

49-річну шведську модель та акторку Вікторію Сільвстедт сфотографували папараці на пляжі в Маямі-Біч у Флориді, де вона досить часто проводить час.

Знаменитість йшла босоніж піском, а на плечі у неї висіла стильна плетена сумка бежевого кольору. Також модель доповнила образ сонцезахисними окулярами та зробила гарне об'ємне укладання.

Але найбільше в цьому образі привернула увагу пікантна пляжна сукня моделі, оскільки на ній було мінівбрання з широкими бретельками, вирізами на талії та торочкою на спідниці.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також гарним макіяжем та сукнею Вікторія нас тішила на Лазуровому узбережжі Франції, коли стартував 76-й Канський міжнародний кінофестиваль. Тоді вона з'явилася в пишній сукні з воланами та плісуванням.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Associated Press

За свою багаторічну кар'єру Вікторія була на обкладинках таких всесвітньо відомих глянців, як FHM, Glamour, GQ, Maxim та Vanity Fair. Але мало хто знає, що перш ніж стати моделлю, вона робила успіхи у лижному спорті. У юні роки і до 16 років Сільвстедт входила до шведської лижної національної збірної, поки не отримала травму плеча, яка й спричинила завершення кар'єри спортсменки. 1993 року Вікторія перемогла у конкурсі краси "Міс Швеція" і стала півфіналісткою конкурсу "Міс Світу-1993". Вона також знімається в кіно, працює ведучою та співає, щоправда, співом займається не професійно, називає це своїм гобі.

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