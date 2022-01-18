Відпочиває на Шрі-Ланці: учасниця "Холостяка-11" показала фото топлес

Єлизавета Крутікова показала, як триває її відпустка.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Єлизавета Крутікова – насолоджується відпочинком із коханим на Шрі-Ланці. Звідти дівчина опублікувала в Instagram цікаві знімки.

На першому пікантному фото Ліза позує босоніж та топлес на балконі. Вона обмоталася білим простирадлом. На спині помітні сліди від купальника. У руці красуня тримає чашку з чаєм чи кавою. Волосся вона зібрала у недбалий пучок.

Єлизавета Крутікова/Instagram

У підписі до світлини Єлизавета написала про свої стосунки з коханим, з яким вона зустрічається вже пів року.

"Знаєте що… Через два тижні наших стосунків, ми відлетіли до Афін і Кіпру, на другий місяць відлетіли до Єгипту, через два тижні до Німеччини, ще через місяць опинилися у Домінікані і ось ми разом уже пів року, святкуємо на Шрі-Ланці… Я мріяла про це все своє усвідомлене життя, але дозволяла собі тільки працювати і закривати хвости за колишніми.

Зараз я не звинувачую їх, мій твердий і жорсткий характер завжди тягнув все на собі. Контроль. Порожній і тотальний.. Ох вже це спортивне загартування. Можна пораджу дещо, дівчата? Дайте слабинку, знаєте, таку по-жіночому .. Ті, хто так само як я, любить все контролювати, просто розслабтеся і спробуйте бути слабкими.. ніжними і трішечки піддатливими!", - написала Ліза.

Ще вона показала фото, на якому зазнімкована у червоному сарі – одязі, який носять місцеві жінки на Шрі-Ланці, та з білою квіткою за вухом.

Єлизавета Крутікова/Instagram

Ліза також показала світлину з коханим, де вони сидять у позі лотоса.

Єлизавета Крутікова/Instagram

Нагадаємо, раніше Єлизавета показала фото у бікіні та з гіпсом на руці.

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