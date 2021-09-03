Відпочиває у Хорватії: учасниця "Холостяка-11" у рожевому бікіні сіла на шпагат

Анна Гузєєва похизувалася чудовою розтяжкою.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Анна Гузєєва, показала в Instagram знімки з відпочинку у Хорватії.
Спочатку красуня у рожевому бікіні вирішила продемонструвати свою розтяжку. Аня біля басейну сіла у поперечний шпагат.
"Дорогі дівчатка. Ходіть на розтяжку і сідайте на всі шпагати. Вашим хлопцям сподобається. PS З коханою людиною — оце відпочинок, все інше — фігня", — написала під фото дівчина.
Потім Гузєєва переодяглася в інший купальник, який складався з білих плавок і коричневого ліфа з білою вишивкою. Свій лук вона доповнила сонцезахисними окулярами і білим капелюхом.
І в цьому образі Анна вирішила сісти на шпагат.
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