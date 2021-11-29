Відпочиває у Кенії: учасниця "Холостяка-11" в апельсиновому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Джессіка Чегі показала фото з Індійського океану.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – насолоджується відпочинком у східній Африці – у Кенії. На березі Індійського океану дівчина одразу ж зробила цікаві знімки. І показала їх в Instagram.
Джес позувала на тлі заходу сонця в екстравагантному купальнику апельсинового кольору. Вона продемонструвала струнку фігуру, пікантне декольте та похизувалася пружними сідницями.
Свій пляжний лук вона доповнила солом'яним капелюхом.
"Умиротворення. Саме тут це відчуваю. Культура та колоритність Африки ні на що не схожа. Люди з такою повагою та привітністю ставляться одне до одного. Тут я не відчуваю підлості у людях, вони ще не так зіпсовані певними можливостями. У міського колориту є лише елементарні необхідності для виживання. Вони щасливі. Я дуже вдячна, що потрапила сюди. Подивилась на світ іншими очима. Та не припиняю вірити, що існує беззастережна доброта", - написала Чегі.
Минулого разу Джессіка показала фото у спідній білизні.
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