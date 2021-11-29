Відпочиває у Кенії: учасниця "Холостяка-11" в апельсиновому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Джессіка Чегі показала фото з Індійського океану.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – насолоджується відпочинком у східній Африці – у Кенії. На березі Індійського океану дівчина одразу ж зробила цікаві знімки. І показала їх в Instagram.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джес позувала на тлі заходу сонця в екстравагантному купальнику апельсинового кольору. Вона продемонструвала струнку фігуру, пікантне декольте та похизувалася пружними сідницями.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Свій пляжний лук вона доповнила солом'яним капелюхом.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Умиротворення. Саме тут це відчуваю. Культура та колоритність Африки ні на що не схожа. Люди з такою повагою та привітністю ставляться одне до одного. Тут я не відчуваю підлості у людях, вони ще не так зіпсовані певними можливостями. У міського колориту є лише елементарні необхідності для виживання. Вони щасливі. Я дуже вдячна, що потрапила сюди. Подивилась на світ іншими очима. Та не припиняю вірити, що існує беззастережна доброта", - написала Чегі.

Минулого разу Джессіка показала фото у спідній білизні.

Читайте також: