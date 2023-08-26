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Відпочиває у Мексиці: Кендалл Дженнер у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Відпочиває у Мексиці: Кендалл Дженнер у купальнику похизувалася стрункою фігурою

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Відпочиває у Мексиці: Кендалл Дженнер у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Модель насолоджується відпусткою на узбережжі Тихого океану.

Кендалл Дженнер опублікувала в Instagram світлини з відпустки, яку вона проводить разом з подругою Гейлі Бібер на мексиканському курорті – Кабо-Сан-Лукас.

Модель зробила селфі у дзеркалі. Кендалл похизувалася стрункою і сексуальною фігуро у мініатюрному бікіні з принтом.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Дженнер продемонструвала фігуру ще в одному купальнику, більш закритому.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Манекенниця також показала гарний знімок узбережжя Тихого океану і поділилася фото, на якому позує разом із Гейлі. Дженнер одягнена у довгу чорну сукню, а Бібер – в обтислу мінісукню піскового відтінку. Дівчата зібралися на вечірню прогулянку.

© Instagram Кендалл Дженнер
Фото: Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Нагадаємо, Кендалл Дженнер у дивній сукні-кулі з'явилася на подіумі показу французького бренду Jacquemus.

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