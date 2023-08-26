Відпочиває у Мексиці: Кендалл Дженнер у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Модель насолоджується відпусткою на узбережжі Тихого океану.
Кендалл Дженнер опублікувала в Instagram світлини з відпустки, яку вона проводить разом з подругою Гейлі Бібер на мексиканському курорті – Кабо-Сан-Лукас.
Модель зробила селфі у дзеркалі. Кендалл похизувалася стрункою і сексуальною фігуро у мініатюрному бікіні з принтом.
Дженнер продемонструвала фігуру ще в одному купальнику, більш закритому.
Манекенниця також показала гарний знімок узбережжя Тихого океану і поділилася фото, на якому позує разом із Гейлі. Дженнер одягнена у довгу чорну сукню, а Бібер – в обтислу мінісукню піскового відтінку. Дівчата зібралися на вечірню прогулянку.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер у дивній сукні-кулі з'явилася на подіумі показу французького бренду Jacquemus.
Читайте також: