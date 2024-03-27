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Відпочиває у Мексиці: Сальма Гаєк в апельсиновому бікіні поплавала у печері

Відпочиває у Мексиці: Сальма Гаєк в апельсиновому бікіні поплавала у печері

Відпочиває у Мексиці: Сальма Гаєк в апельсиновому бікіні поплавала у печері

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Акторка показала, як триває її відпустка на карибському узбережжі.

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку у Мексиці.

Акторка відвідала Дос-Охос, що є частиною затопленої печерної системи, розташованої на карибському узбережжі півострова Юкатан.

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Сальма зазнімкована у той момент, коли пливла на спині у підземних водах. На ній було бікіні апельсинового кольору.

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Хай живе Мексика", – підписала знімки акторка.

Нагадаємо, Сальма Гаєк на післяоскарівській вечірці Vanity Fair сяяла у срібній обтислій сукні з лелітками від Модного дому Gucci. 

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