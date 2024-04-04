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Відпочиває у Мексиці: зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Відпочиває у Мексиці: зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Відпочиває у Мексиці: зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан показала фоловерам фото з мексиканського курорту Кабо-Сан-Лукас.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Мексиці.

Білявка позувала по коліна у басейні на тлі океану. Вона була одягнена у рожеве бікіні з перлами і камінням, ліф якого був рельєфним. Свій пляжний лук Емма доповнила сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Ернан спочатку похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.

А потім красуня продемонструвала на камеру свої пружні і сексуальні сідниці.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Вона прогулювалася у перлинній мінісукні з драпуванням і відвертим декольте.

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