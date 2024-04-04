Відпочиває у Мексиці: зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Емма Ернан показала фоловерам фото з мексиканського курорту Кабо-Сан-Лукас.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Мексиці.
Білявка позувала по коліна у басейні на тлі океану. Вона була одягнена у рожеве бікіні з перлами і камінням, ліф якого був рельєфним. Свій пляжний лук Емма доповнила сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями.
Ернан спочатку похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.
А потім красуня продемонструвала на камеру свої пружні і сексуальні сідниці.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Вона прогулювалася у перлинній мінісукні з драпуванням і відвертим декольте.
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