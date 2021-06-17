Відпочиває у Швейцарії: учасниця "Холостяка-11" у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Катерина Жук поділилася у соцмережі барвистими знімками з відпустки в Альпах.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Катерина Жук — відпочиває у мальовничій Швейцарії. Звідти дівчина опублікувала цікаві світлини.

Красуня продемонструвала з різних ракурсів струнку фігуру у чорному суцільному купальнику з пікантним декольте і красивим плетінням на спині. Волосся вона зібрала в пучок, а на очі одягла чорні окуляри.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

У дописі Катерина поділилася враженнями від відпочинку.

"Швейцарія — це країна численних гір і озер. Вже другий тиждень насолоджуюся кришталево чистими і блакитного кольору озерами і приголомшливою природою. І, нарешті, я знайшла час зануритися у найбільшому озері в Альпах. Це озеро Леман, або як його ще називають Женевське озеро. Завдання порахувати швейцарські озера — не така вже й проста. Оскільки є дуже багато зовсім крихітних озер. І все ж, є офіційні дані Федерального уряду, згідно з якими кількість озер коливається біля позначки в 1500 ", - написала дівчина.

Ще Жук відвідала маленьке містечко у Швейцарії — Грюєр, яке розташоване на схилах пагорба біля підніжжя Альп, воно є батьківщиною знаменитого сиру Грюєр.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Нагадаємо, Катя Жук поділилася порадами, як тримати себе у хорошій формі.

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