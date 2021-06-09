Відпочиває у Туреччині: переможниця "Холостяка-11" підкреслила стрункі ноги мінісукнею з квітковою вишивкою

Анна Богдан показала миле фото з турецької відпустки.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — з коханим Михайлом Заливакою насолоджується відпочинком в Туреччині, в місті Бодрум.

Звідти дівчина опублікувала миле спільне фото, на якому вона збирається поцілувати Мішу.

Анна постала на знімку у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках. Вбрання ідеально підкреслило красиві стрункі ноги Богдан.

Михайло Залівако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Заливако одягнений у чорну сорочку, штани і кислотно-жовті кросівки. Вони мають красивий вигляд — прекрасна пара, чи не так?

"А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівна сукня і ти поруч", — підписала знімок Аня.

Заливако, своєю чергою, виклав фото своєї коханої, де вона позує у цьому самому образі.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

До речі, у Бодрумі зараз також відпочивають Катя Осадча та Юрій Горбунов. Закохана пара зустрілася там із зірковим подружжям і познайомилася. Вони не втратили можливості зробити спільне фото.

Михайло Залівако, Катя Осадча, Анна Богдан і Юрій Горбунов / Instagram Анни Богдан

А вчора Богдан показала в Instagram Stories свій пляжний лук. Вона була у світлому бікіні і чорному прозорому комбінезоні з відвертим декольте і розрізами на штанях.

З нетерпінням чекаємо від Анни на знімки у купальниках.

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