Відпочиває у Туреччині: переможниця "Холостяка-11" підкреслила стрункі ноги мінісукнею з квітковою вишивкою

Анна Богдан показала миле фото з турецької відпустки.
Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — з коханим Михайлом Заливакою насолоджується відпочинком в Туреччині, в місті Бодрум.
Звідти дівчина опублікувала миле спільне фото, на якому вона збирається поцілувати Мішу.
Анна постала на знімку у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках. Вбрання ідеально підкреслило красиві стрункі ноги Богдан.
Заливако одягнений у чорну сорочку, штани і кислотно-жовті кросівки. Вони мають красивий вигляд — прекрасна пара, чи не так?
"А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівна сукня і ти поруч", — підписала знімок Аня.
Заливако, своєю чергою, виклав фото своєї коханої, де вона позує у цьому самому образі.
До речі, у Бодрумі зараз також відпочивають Катя Осадча та Юрій Горбунов. Закохана пара зустрілася там із зірковим подружжям і познайомилася. Вони не втратили можливості зробити спільне фото.
А вчора Богдан показала в Instagram Stories свій пляжний лук. Вона була у світлому бікіні і чорному прозорому комбінезоні з відвертим декольте і розрізами на штанях.
З нетерпінням чекаємо від Анни на знімки у купальниках.
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