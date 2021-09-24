Відпочиває у Туреччині: порноакторка з "Холостяка-11" продемонструвала фігуру в бікіні

Колишня акторка фільмів для дорослих Анастасія зробила селфі у ванній кімнаті готелю.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті) — поїхала на довгоочікуваний відпочинок. Для відпустки вона обрала Туреччину.
Звідти Настя показала перший знімок. Вона сфотографувалася у ванній кімнаті. На Асанті було синє бікіні з чорною вставкою на ліфі.
Дівчина продемонструвала струнку фігуру і татуювання на тілі.
Шанувальники Адель залишили компліменти їй у коментарях: "Ваууу, яка гарна, ти просто сексі", "Яка красуня! Бомба".
З нетерпінням чекаємо від Анастасії на нові світлини з відпустки.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка-11", дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан — показала в Instagram гарний знімок з нової фотосесії, в якій вона похизувалася сексуальним декольте.
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