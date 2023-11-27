Відпочиває в Абу-Дабі: британська модель у бікіні похизувалася стрункою фігурою

Лотті Томлінсон проводить свою відпустку в теплих краях.

Британська модель і візажистка Лотті Томлінсон поділилася в Instagram пікантними знімками з відпочинку в Абу-Дабі.

Лотті Томлінсон/Instagram

Білявка позувала в коричневому бікіні на зав'язках, демонструючи свою струнку фігуру й сексуальне декольте.

Лотті Томлінсон/Instagram

Лотті Томлінсон/Instagram

Відпочинок Лотті завершився сьогодні, адже в підписі до фото вона зазначила: "Від бікіні до пальта сьогодні. Як думаєте, куди ми їдемо?" і додала значок американського прапора.

Нагадаємо, модель Арабелла Чі показала відео з відпочинку, де вона у спокусливій рожевій білизні визирала з вікна.

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