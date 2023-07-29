Відпочиває в Греції: Ізабель Гулар блиснула ідеальними сідницями в морі

38-річна бразилійка продовжує ділитися пікантними кадрами з відпустки, яку вона проводить у Греції.
Щороку Ізабель Гулар літає до Греції на відпочинок. У її блогу в Instagram у ці дні з'являється безліч фотографій моделі у бікіні. Також Ізабель часто вихваляється своєю ідеальною п'ятою точкою.
Ось і цього разу вона показала, як заходить у море одягнена у стрінги та ліф, демонструючи ідеальні сідниці без жодного натяку на якийсь там целюліт.
"Егейське море", — підписала кадр модель.
Раніше манекенниця показувала кілька фотографій у бікіні, як плавала в морі та позувала перед камерою.
Гулар багато займається спортом, тож і результатами може похизуватися, що дуже часто й робить у соцмережах.
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