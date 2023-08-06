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Відпочиває в Іспанії: переможниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру і тату на інтимному місці

Відпочиває в Іспанії: переможниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру і тату на інтимному місці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Відпочиває в Іспанії: переможниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру і тату на інтимному місці

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Катерина Лозовицька насолоджується відпусткою у Барселоні.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку в Іспанії.

Красуня сфотографувалася на пляжі. На ній був купальник темно-коричневого кольору, який підкреслив її струнку фігуру. Катерина похизувалася також пласким животом і сексуальними сідницями.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

А ще Лозовицька блиснула татуюванням на інтимному місці.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Пляжний лук модель доповнила солом'яним капелюхом, сережками-кільцями і окулярами у білій оправі.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

"Пляжний настрій", – підписала знімки Катя.

Нагадаємо, минулого разу Катерина Лозовицька показала фото у рожевому бікіні з довгими зав'язками.

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Дата публікації
Перегляди
1189
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