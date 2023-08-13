Відпочиває в Італії: Ешлі Робертс у чорному бікіні засмагала на пляжі

Ешлі Робертс опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку в Італії.

На них зірка постала у чорному бікіні з тканини жатка, який складався з ліфа без бретельок і зі срібною прикрасою у вигляді серця та плавок зі срібними деталями. Свій лук Ешлі доповнила чорними окулярами. Позувала білявка на пляжі, де засмагала, купалася в морі і фотографувалася.

Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

Робертс перебуває у хорошій фізичній формі. Тож чекає від неї на нові цікаві світлини з відпочинку.

Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у джинсовій сукні на ґудзиках, босоніжках на підборах і з білою сумкою від Balenciaga.

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