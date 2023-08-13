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Відпочиває в Італії: Ешлі Робертс у чорному бікіні засмагала на пляжі

Відпочиває в Італії: Ешлі Робертс у чорному бікіні засмагала на пляжі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
443
Час на прочитання
1 хв
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Відпочиває в Італії: Ешлі Робертс у чорному бікіні засмагала на пляжі

Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

Радіоведуча та ексучасниця гурту The Pussycat Dolls показала фото з відпустки.

Ешлі Робертс опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку в Італії.

На них зірка постала у чорному бікіні з тканини жатка, який складався з ліфа без бретельок і зі срібною прикрасою у вигляді серця та плавок зі срібними деталями. Свій лук Ешлі доповнила чорними окулярами. Позувала білявка на пляжі, де засмагала, купалася в морі і фотографувалася.

Ешлі Робертс / © Instagram Ешлі Робертс
Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

Робертс перебуває у хорошій фізичній формі. Тож чекає від неї на нові цікаві світлини з відпочинку.

Ешлі Робертс / © Instagram Ешлі Робертс
Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у джинсовій сукні на ґудзиках, босоніжках на підборах і з білою сумкою від Balenciaga.

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Дата публікації
Перегляди
443
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