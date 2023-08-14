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Відпочиває в Каппадокії: Демі Роуз у замалому бікіні похизувалася сексуальними формами

Відпочиває в Каппадокії: Демі Роуз у замалому бікіні похизувалася сексуальними формами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1067
Час на прочитання
1 хв
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Відпочиває в Каппадокії: Демі Роуз у замалому бікіні похизувалася сексуальними формами

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель продовжує спокушати підписників своїми провокаційними луками.

Демі Роуз поділилася з фоловерами в Instagram пікантним знімком з Каппадокії, де вона відпочиває.

Модель сфотографувалася у джакузі просто неба з красивим виглядом на долину, скелі-перібаджалари, будинки і повітряні кулі. Пейзаж захоплює!

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі одягла замале блискуче бікіні з пітоновим принтом, яке ледве прикривало її інтимні місця. Роуз похизувалася сексуальними пишними формами і тонкою талією. Її фігура має дуже спокусливий вигляд.

Нагадаємо, Демі Роуз продемонструвала пиший бюст у цікавому різнокольоровому купальнику із плетеними зав'язками.

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Дата публікації
Перегляди
1067
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