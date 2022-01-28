Відпочиває в ОАЕ: учасниця "Холостяка-11" спокусливо продемонструвала стрункі ноги

Олександра Миколюк показала перше фото з відпочинку.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – поділилася в Instagram красивим знімком авторства shevchenko_photo із відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Саша з млосним виразом обличчя спокусливо позувала у чорній легкій сукні. Вона оголила стрункі ноги та продемонструвала їх на камеру.
Волосся Миколюк розпустила та прикрасила шию намистом.
"Дівчата, кому фотку на телефон?" – запитала дівчина у підписниць.
Нагадаємо, на прем'єру фільму "Кінгс Мен" Олександра прийшла в ефектній чорній сукні з пікантними вирізами на талії.
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