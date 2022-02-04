Відпочиває в ОАЕ: учасниця "Холостяка-11" у сукні з розрізом блиснула стегном

Джессіка Чегі показала перше фото з відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – поїхала з коханим, обличчя якого не показує, на відпочинок до ОАЕ. Звідти вона опублікувала першу світлину.

Дівчина позувала за столом на терасі закладу. Одягнена вона була у сукню з принтом, високою горловиною і високим розрізом, крізь який вона блиснула стегном. Аутфіт Джес доповнила смарагдовим капелюхом із зеленою стрічкою та червоною вставкою.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Волосся Чегі розпустила, а на обличчі був легкий макіяж. Французький манікюр завершив лук красуні.

У відпустці Джессіка напевно слідкує за своїм харчуванням. Судячи з фото, вона замовила собі салат з креветками і зеленню.

"Бережи мене і я зведу тебе з розуму", - підписала знімок Чегі.

Раніше Джес показала ніжне фото, на якому вона постала у мереживному короткому халаті.

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