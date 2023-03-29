Відпочиває в СПА: британська телезірка у синьому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram світлини з відпочинку у СПА.

Глоя вирішила сфотографуватися на гірці, перед тим, як спуститися в басейн. Перед фотокамерою вона постала у синьому бікіні. Телезірка похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні і спині.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі доповнила лук високим хвостом і макіяжем із акцентом на нарощених віях. У вухах у неї були золотисті сережки-кільця, а на руках - браслет і годинник.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Щоб тримати себе у такій чудовій формі, Глоя регулярно займається у спортзалі, звідки публікує фото.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

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