Відпочиває в СПА: британська телезірка у синьому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Феррі продовжує спокушати фоловерів своїми пікантними знімками.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram світлини з відпочинку у СПА.
Глоя вирішила сфотографуватися на гірці, перед тим, як спуститися в басейн. Перед фотокамерою вона постала у синьому бікіні. Телезірка похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні і спині.
Феррі доповнила лук високим хвостом і макіяжем із акцентом на нарощених віях. У вухах у неї були золотисті сережки-кільця, а на руках - браслет і годинник.
Щоб тримати себе у такій чудовій формі, Глоя регулярно займається у спортзалі, звідки публікує фото.
Читайте також:
- Зробила понад 100 пластичних операцій: британська телеведуча у мінісукні похизувалася великими грудьми
- Обожнює спокушати: британська телезірка в яскравій білизні похизувалася сексуальною фігурою
- Британська телезірка ефектною сукнею підкреслила сексуальне декольте і пишні сідниці
- Без трусів: британська телезірка у відвертому міні блиснула оголеним стегном