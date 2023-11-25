Відпочивають на пляжі: екс"Холостяк" Макс Михайлюк розчулив відео з 2-річною донькою

Пілот показав миле відо з пляжу у Маямі.

Головний герой реалітішоу "Холостяк-10" – Макс Михайлюк – опублікував в Instagram відео зі своєю 2-річною донькою Аріаною. Воно було зняте під час їхнього відпочинку на пляжі у Маямі.

Макс тримав доньку на руках і вони мило терлися носиками. Потім щасливий тато ніжно обійняв дівчинку.

"Татова доця", - підписав відео Михайлюк.

Відео розчулило підписників чоловіка.

"Дуже зворушливо! Щастя вашій родині", "Донечка татова, а на мамусю дуже схожа", "Це так мило", "Неймовірне щастя", "Прекрасний тато, чудова сім’я! Здоров’я вам і Господньої опіки завжди та всюди", – написали фоловери.

Нагадаємо, раніше вагітна дружина Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram милі світлини з їхньою донечкою, зроблені на пляжі.

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