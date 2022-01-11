Відпочивають у Таїланді: Катя Осадча поплавала із сином у морі та показала нові фото в купальнику

Відпочивають у Таїланді: Катя Осадча поплавала із сином у морі та показала нові фото в купальнику

Телеведуча Катя Осадча насолоджується сімейним відпочинком у Таїланді.

А у своєму блогу в Instagram активно ділиться пляжними кадрами. На нових знімках зірка продемонструвала, як веселиться із сином Іваном у морі. До речі, тепер Катя публікує і фотографії, на яких видно обличчя хлопчика, а раніше ховала його від публіки.

"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують", — жартівливо пише пост ведуча.

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Багато підписників Осадчої погодилися з нею та підтримали у коментарях. Було серед коментів і багато повідомлень про те, який гарний у Осадчої та Горбунова виріс син.

Нагадаємо, минулого літа Катя народила третю дитину – теж сина, якому дали ім'я Данило. Але, схоже, на відпочинок його не взяли, тому що переліт дуже довгий, і маленькій дитині може бути важко його переносити.

Також Осадча показала, який має виглядає її фігура через п'ять місяців після пологів. Вона у чудовій формі.

(гортайте фото праворуч)

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