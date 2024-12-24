Відпочивають всією родиною: 79-річну Голді Гоун помітили з чоловіком Куртом Расселом на вулиці в Аспені

79-річна акторка Голді Гоун, яку багато хто знає за роллю в комедії "За бортом" 1987 року, проводить зараз час у горах із сім'єю. Її помітила на вулиці в Аспені – улюбленому гірськолижному курорті знаменитостей. У це місце вона приїжджає щороку і часто потрапляє під приціл папараці під час шопінгу.

Вперше Голді сфотографували 22 грудня. Зірка йшла вулицею у чорних лосинах та яскравій короткій шубі червоного кольору. Також на ній були чорні кросівки, а в руці чимала сумка з тисненням.

Волосся Голді розпустила, а на обличчі зробила макіяж із яскравими рум'янами.

Голді Гоун / Фото: Getty Images

Також акторку помітили на вулиці із її чоловіком Куртом Расселом 23 грудня. Пара теж пройшлася магазинами і потім йшли додому зі своїми покупками. Голді одягла чоботи та дуту куртку. Також на ній були чорні лосини та лонгслів. Рассел вибрав яскравіше вбрання, адже на ньому було тепле яскраве пальто з принтом і ковбойський капелюх білого кольору.

Голді Гоун та її родина / Фото: Getty Images

Чи приєднатися на свято до відомої акторки її дочка Кейт Гадсон невідомо, але зараз в Аспені проводить також час співачка Мерая Кері. На курорт вона привезла своїх дітей і, ймовірно, вони пробудуть там до завершення свят.

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