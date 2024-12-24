Відпочивають всією родиною: 79-річну Голді Гоун помітили з чоловіком Куртом Расселом на вулиці в Аспені

Знаменитість вирішила прогулятися містом і сходити за покупками.
79-річна акторка Голді Гоун, яку багато хто знає за роллю в комедії "За бортом" 1987 року, проводить зараз час у горах із сім'єю. Її помітила на вулиці в Аспені – улюбленому гірськолижному курорті знаменитостей. У це місце вона приїжджає щороку і часто потрапляє під приціл папараці під час шопінгу.
Вперше Голді сфотографували 22 грудня. Зірка йшла вулицею у чорних лосинах та яскравій короткій шубі червоного кольору. Також на ній були чорні кросівки, а в руці чимала сумка з тисненням.
Волосся Голді розпустила, а на обличчі зробила макіяж із яскравими рум'янами.
Також акторку помітили на вулиці із її чоловіком Куртом Расселом 23 грудня. Пара теж пройшлася магазинами і потім йшли додому зі своїми покупками. Голді одягла чоботи та дуту куртку. Також на ній були чорні лосини та лонгслів. Рассел вибрав яскравіше вбрання, адже на ньому було тепле яскраве пальто з принтом і ковбойський капелюх білого кольору.
Чи приєднатися на свято до відомої акторки її дочка Кейт Гадсон невідомо, але зараз в Аспені проводить також час співачка Мерая Кері. На курорт вона привезла своїх дітей і, ймовірно, вони пробудуть там до завершення свят.
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