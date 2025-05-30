Відпочивають на морі: Наомі Кемпбелл показала рідкісні фото своїх двох дітей

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Реклама

55-річна британська модель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл опублікувала у своєму Instagram декілька фото з відпустки. Разом зі своїми дітьми вона відпочила біля моря.

На фото модель зображена зі спини. Вона одягнена в білу майку, джинсові шорти та бейсболку. На руках вона тримає доньку, а син — поряд у воді.

Наомі Кемпбелл з дітьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

«Стрибаю на радісних хвилях з моїми двома улюбленими малюками — моїм серцебиттям, моїми вічними ангелами. Ви для мене — все», — написала Наомі під фото.

Реклама

Наомі Кемпбелл з дітьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Зазначимо, Наомі Кемпбелл стала мамою вперше у травні 2021 року. Тоді вона повідомила про народження своєї доньки, опублікувавши фотографію у Instagram. Пізніше, у червні 2023 року, в неї з’явилася друга дитина — син. Модель не розкриває деталі їхнього народження — чи мало місце сурогатне материнство або усиновлення. Обличчя дітей зірка також приховує.

Наомі Кемпбелл з дітьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл у ніжному образі позувала в Каннах. Вона прийшла на прем’єру історико-романтичного драматичного фільму «Історія звуку» (The History of Sound).

Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images