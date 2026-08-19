Відпочивають разом: Кім Кардашян позувала в обіймах із Льюїсом Гемілтоном

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

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45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян — поділилася у своєму Instagram новими знімками з сімейного відпочинку, на яких показала не тільки своїх дітей, а й коханого — автогонщика «Формули-1» Льюїса Гемілтона.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

На одному зі знімків Кім позує в обіймах із 41-річним гонщиком.

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Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

На інших знімках вона показала своїх дітей — доньку Чикаго та сина Сейнта, а також атмосферні моменти відпочинку біля моря. На одному зі знімків також зображені Кім, Льюїс та її сестра Глое Кардашян.

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Кім Кардашян із сестрою та коханим / © Instagram Кім Кардашян

«Десь над веселкою», — лаконічно підписала публікацію Кім.

Особливу увагу шанувальників привернули саме спільні фотографії Кардашян та Гемілтона. Пара вперше публічно підтвердила свої стосунки в червні, після кількох місяців чуток про роман. Тепер спортсмен не тільки проводить час із Кім, а й долучається до її сімейних поїздок.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Для Кардашян це особливо важливо, оскільки вона дуже вибаглива щодо того, кого допускає до своїх дітей. Джерела, близькі до зірки, раніше зазначали, що її рішення провести сімейний відпочинок із Гемілтоном свідчить про високий рівень довіри між ними.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

© Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка Каньє Веста — доньок Норт і Чикаго та синів Сейнта і Псалма. Судячи з нових кадрів, Гемілтон уже почувається комфортно в компанії сім’ї Кардашян, а їхні стосунки стають дедалі серйознішими.

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Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашян у чорному бікіні покаталася на сапборді.

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