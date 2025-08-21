ТСН у соціальних мережах

Відпочиває на Бора-Бора: 59-річна Голлі Беррі у чорно-білому купальнику блиснула стрункою фігурою

Акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі з нагоди свого дня народження відпочиває на невеликому острові Французької Полінезії — Бора-Бора. Звідти зірка показала нові гарні знімки.

Беррі позувала на гамаку над водою у чорно-білому купальнику, демонструючи струнку фігуру.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Пляжний образ Беррі доповнила широкополим капелюхом, сонцезахисними окулярами і широкими браслетами.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Нагадаємо, минулого разу Голлі Беррі у прозорій білизні релаксувала на надувній качці.

