Відпочиває на Бора-Бора: 59-річна Голлі Беррі у чорно-білому купальнику блиснула стрункою фігурою
Акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Голлі Беррі з нагоди свого дня народження відпочиває на невеликому острові Французької Полінезії — Бора-Бора. Звідти зірка показала нові гарні знімки.
Беррі позувала на гамаку над водою у чорно-білому купальнику, демонструючи струнку фігуру.
Пляжний образ Беррі доповнила широкополим капелюхом, сонцезахисними окулярами і широкими браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Голлі Беррі у прозорій білизні релаксувала на надувній качці.