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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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110
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1 хв

Відпочиває на мексиканському курорті: подруга Кім Кардашян у чорному купальнику блиснула пишними грудьми

Олівія Пірсон у бікіні похизувалася спокусливими формами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Подруга Кім Кардашян — телезірка Олівія Пірсон — опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Свою відпустку вона проводить на мексиканському курорті Кабо-Сан-Лукас.

Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Білявка позувала на фото у чорному купальнику на зав’язках, у якому вона продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст.

Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Свій пляжний лук Пірсон доповнила стильними окулярами, макіяжем із ягідним відтінком помади, срібними прикрасами і маленькою сумочкою кольору металік.

Нагадаємо, бразильська модель Сінді Мелло у мініатюрному білому бікіні похизувалася стрункою фігурою.

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