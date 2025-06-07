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Відпочиває на мексиканському курорті: подруга Кім Кардашян у чорному купальнику блиснула пишними грудьми
Олівія Пірсон у бікіні похизувалася спокусливими формами.
Подруга Кім Кардашян — телезірка Олівія Пірсон — опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Свою відпустку вона проводить на мексиканському курорті Кабо-Сан-Лукас.
Білявка позувала на фото у чорному купальнику на зав’язках, у якому вона продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст.
Свій пляжний лук Пірсон доповнила стильними окулярами, макіяжем із ягідним відтінком помади, срібними прикрасами і маленькою сумочкою кольору металік.
Нагадаємо, бразильська модель Сінді Мелло у мініатюрному білому бікіні похизувалася стрункою фігурою.