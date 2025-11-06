- Дата публікації
Відпочиває на тропічному острові: Кендалл Дженнер позувала на пляжі повністю оголеною
Дівчина поділилася серією сміливих фото з відпочинку.
Модель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер полетіла на якісь тропічні острови, щоб зустріти там своє 30-річчя. На вечірку на честь її дня народження зібралися її друзі та члени сім’ї, серед гостей були: її мама Кріс, сестри Кім і Кайлі, подруга Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном тощо.
Серію фото з відпочинку і вечірки Кендалл опублікувала у своєму Instagram.
Святковий торт був жовтого кольору і декорований мушлями з шоколаду.
Серед знімків було і декілька досить сміливих. Наприклад, вона позувала на пляжі повністю оголеною і топлес, прикривши оголені груди камінням.
Також Кендалл показала фото, для якого позувала в гамаку, прикриваючи груди книжкою.
Раніше, нагадаємо, Кендалл Дженнер скопіювала образ Ніколь Кідман і вийшла на подіум у луку з фільму «Мулен Руж!». Це вбрання стало відсиланням до одного з найбільш культових і знакових образів Кідман, який принес їй першу номінацію на «Оскар».