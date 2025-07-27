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- Шоу-бізнес
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Відпочиває на узбережжі Амальфі: нідерландська модель у чорно-білому купальнику покаталася на яхті
Лаура Селія проводить відпустку на мальовночому півдні Італії.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram фото зі своїх італійських канікул.
Дівчина насолоджується відпочинком у місті Амальфі, яке розташоване на південно-західному узбережжі Італії, під крутими скелями і з неймовірно мальовничими краєвидами.
Лаура показала знімки з морської прогулянки на яхті. Вона позувала у чорно-білому купальнику, який чудово сидів на її стрункій фігурі. На стегнах модель зав’язала бежеве парео.
Нагадаємо, Лаура Селія у блакитному бікіні похизувалася накачаним пресом і гарним бюстом.