Відпочиває на Занзібарі: британська модель у червоних стрингах похизувалася пружними сідницями

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram пікантні фото з відпочинку на танзанському острові.

Джессіка Гейл

Білявка позувала у білому кроптопі з червоними короткими рукавами і написом та в червоних стрингах із зав’язками, у яких похизувалася пружними спокусливими сідницями.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у блакитному бікіні з мереживом похизувалася красивою фігурою.

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