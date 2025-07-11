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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Відпочиває на Занзібарі: британська модель у червоних стрингах похизувалася пружними сідницями

Джессіка Гейл насолоджується відпочинком на узбережжі Індійського океану.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram пікантні фото з відпочинку на танзанському острові.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка позувала у білому кроптопі з червоними короткими рукавами і написом та в червоних стрингах із зав’язками, у яких похизувалася пружними спокусливими сідницями.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у блакитному бікіні з мереживом похизувалася красивою фігурою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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