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- Шоу-бізнес
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Відпочиває на Занзібарі: британська модель у червоних стрингах похизувалася пружними сідницями
Джессіка Гейл насолоджується відпочинком на узбережжі Індійського океану.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram пікантні фото з відпочинку на танзанському острові.
Білявка позувала у білому кроптопі з червоними короткими рукавами і написом та в червоних стрингах із зав’язками, у яких похизувалася пружними спокусливими сідницями.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у блакитному бікіні з мереживом похизувалася красивою фігурою.