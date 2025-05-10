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- Шоу-бізнес
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Відпочиває у СПА: зірка реаліті у яскравому бікіні похизувалася пружними сідницями
Глоя Феррі любить показувати фоловерам свої знімки у купальниках.
Британська телезірка Глоя Феррі провела день у СПА. Звідти вона опублікувала кілька світлин в Instagram.
Жінка була одягнена у червоний купальник із білою облямівкою. Вона продемонструвала на камеру струнку фігуру і пружні сідниці. А ще похизувалася великим татуюванням на стегні.
У Глої була укладання з кучерями, легкий макіяж із густими накладними віями і золоті сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, американська модель Брукс Нейдер у бікіні лимонного кольору з рюшами на ліфі позасмагала на пляжі у Маямі.