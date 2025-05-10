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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
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1 хв

Відпочиває у СПА: зірка реаліті у яскравому бікіні похизувалася пружними сідницями

Глоя Феррі любить показувати фоловерам свої знімки у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі провела день у СПА. Звідти вона опублікувала кілька світлин в Instagram.

/ © Instagram Глої Феррі

© Instagram Глої Феррі

Жінка була одягнена у червоний купальник із білою облямівкою. Вона продемонструвала на камеру струнку фігуру і пружні сідниці. А ще похизувалася великим татуюванням на стегні.

/ © Instagram Глої Феррі

© Instagram Глої Феррі

У Глої була укладання з кучерями, легкий макіяж із густими накладними віями і золоті сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, американська модель Брукс Нейдер у бікіні лимонного кольору з рюшами на ліфі позасмагала на пляжі у Маямі.

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