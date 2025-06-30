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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Відпочиває у Єгипті: британська модель у блакитному бікіні з мереживом похизувалася спокусливою фігурою

Джессіка Гейл проводить відпустку на Червоному морі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — проводить свою літню відпустку у Єгипті, а саме на туристичному курорті Ель-Гуна, який знаходиться неподалік Хургади.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених під час морської прогулянки на яхті.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес позувала перед фотокамерою у милому блакитному купальнику з прошвою, білим мереживом і зав’язками на плавках. Білявка похизувалася стрункою і спокусливою фігурою, а також гарною засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Гейл не лише вихвалялася спокусливими формами, а й поливала себе водою, бо було занадто спекотно.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фото у милому купальнику кольору вершкового масла.

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