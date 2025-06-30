Відпочиває у Єгипті: британська модель у блакитному бікіні з мереживом похизувалася спокусливою фігурою

Джессіка Гейл

Реклама

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — проводить свою літню відпустку у Єгипті, а саме на туристичному курорті Ель-Гуна, який знаходиться неподалік Хургади.

Джессіка Гейл

Красуня опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених під час морської прогулянки на яхті.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес позувала перед фотокамерою у милому блакитному купальнику з прошвою, білим мереживом і зав’язками на плавках. Білявка похизувалася стрункою і спокусливою фігурою, а також гарною засмагою.

Реклама

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Гейл не лише вихвалялася спокусливими формами, а й поливала себе водою, бо було занадто спекотно.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фото у милому купальнику кольору вершкового масла.