Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс опублікувала в Instagram Stories пікантні селфі з відпочинку в Іспанії. Вона у пляжному аутфіті похизувалася стрункою фігурою.

Дівчина позувала перед дзеркалом у купальнику з тигровим принтом, який складався з ліфа із золотим овальним кільцем, плавок і мініспідниці із золотим кільцем.

Свій пляжний лук Лотті доповнила чорними сонцезахисними окулярами, браслетом на руці і чорними босоніжками на високих бежевих платформах. Вона зробила укладання з локонами і зібрала кілька пасом ззаду у хвіст.

