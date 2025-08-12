ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Відпочиває в Іспанії: молодша сестра Кейт Мосс — Лотті — у тигровому купальнику продемонструвала струнку фігуру

27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс зібралася позасмагати у гламурному бікіні з анімалістичним принтом.

Автор публікації
Аліна Онопа
Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс опублікувала в Instagram Stories пікантні селфі з відпочинку в Іспанії. Вона у пляжному аутфіті похизувалася стрункою фігурою.

Дівчина позувала перед дзеркалом у купальнику з тигровим принтом, який складався з ліфа із золотим овальним кільцем, плавок і мініспідниці із золотим кільцем.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Свій пляжний лук Лотті доповнила чорними сонцезахисними окулярами, браслетом на руці і чорними босоніжками на високих бежевих платформах. Вона зробила укладання з локонами і зібрала кілька пасом ззаду у хвіст.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Нагадаємо, Лотті Мосс у бікіні з принтом пейслі гуляла по Сен-Тропе.

