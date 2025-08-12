- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
55
- 55
1 хв
- 1 хв
Відпочиває в Іспанії: молодша сестра Кейт Мосс — Лотті — у тигровому купальнику продемонструвала струнку фігуру
27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс зібралася позасмагати у гламурному бікіні з анімалістичним принтом.
Лотті Мосс опублікувала в Instagram Stories пікантні селфі з відпочинку в Іспанії. Вона у пляжному аутфіті похизувалася стрункою фігурою.
Дівчина позувала перед дзеркалом у купальнику з тигровим принтом, який складався з ліфа із золотим овальним кільцем, плавок і мініспідниці із золотим кільцем.
Свій пляжний лук Лотті доповнила чорними сонцезахисними окулярами, браслетом на руці і чорними босоніжками на високих бежевих платформах. Вона зробила укладання з локонами і зібрала кілька пасом ззаду у хвіст.
Нагадаємо, Лотті Мосс у бікіні з принтом пейслі гуляла по Сен-Тропе.