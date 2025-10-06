Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Реклама

Нещодавно стало відомо, що 44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма знову вийде на подіум на легендарному шоу Victoria’s Secret, що пройде в Нью-Йорку 15 жовтня, та вдягне крила «янгола» бренду. Тож не дивно, що до неї наразі прикута чимала увага шанувальників та преси.

Одного разу після її появи на прем’єрі фільму «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій», що відбулася в Лос-Анджелесі ще 2023 року, на Ліму обрушився шквал критики — її звинувачували у зловживанні філерами та пластикою обличчя. Писали також, що вона зробила операцію «лисячі очі» — або browlift — переміщення зовнішнього кута очей у вищу позицію.

Адріана Ліма у 2023-му / © Associated Press

І ось через майже два роки у своєму Instagram модель опублікувала селфі, зроблене одразу після тренування — без використання фільтрів і, звісно, без макіяжу. Адріана має чудовий вигляд — природний і без натяків на філери й пластичні втручання.

Реклама

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

А після публікації на сторінці Victoria’s Secret в Instagram цього відео Ліму запідозрили в ліпосакції — пластичній операції з видалення локальних жирових відкладень для корекції контурів тіла.

Сама модель ніяк не коментує такі заяви своїх фоловерів, а просто показує, як тренується в спортзалі 5-6 разів на тиждень.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про моделей, які потрапили на шоу Victoria’s Secret не з першої спроби.