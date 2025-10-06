ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
208
2 хв

Відповіла хейтерам: топмодель Адріана Ліма показала селфі після тренування — без макіяжу і фільтрів

Бразилійку звинувачують не тільки в надмірному захопленні філерами, а й у використанні популярного препарату для схуднення і навіть у ліпосакції.

Юлія Кудринська
Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Нещодавно стало відомо, що 44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма знову вийде на подіум на легендарному шоу Victoria’s Secret, що пройде в Нью-Йорку 15 жовтня, та вдягне крила «янгола» бренду. Тож не дивно, що до неї наразі прикута чимала увага шанувальників та преси.

Одного разу після її появи на прем’єрі фільму «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій», що відбулася в Лос-Анджелесі ще 2023 року, на Ліму обрушився шквал критики — її звинувачували у зловживанні філерами та пластикою обличчя. Писали також, що вона зробила операцію «лисячі очі» — або browlift — переміщення зовнішнього кута очей у вищу позицію.

Адріана Ліма у 2023-му / © Associated Press

Адріана Ліма у 2023-му / © Associated Press

І ось через майже два роки у своєму Instagram модель опублікувала селфі, зроблене одразу після тренування — без використання фільтрів і, звісно, без макіяжу. Адріана має чудовий вигляд — природний і без натяків на філери й пластичні втручання.

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

А після публікації на сторінці Victoria’s Secret в Instagram цього відео Ліму запідозрили в ліпосакції — пластичній операції з видалення локальних жирових відкладень для корекції контурів тіла.

Сама модель ніяк не коментує такі заяви своїх фоловерів, а просто показує, як тренується в спортзалі 5-6 разів на тиждень.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про моделей, які потрапили на шоу Victoria’s Secret не з першої спроби.

208
