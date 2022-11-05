Відправив додому: фото дівчат, з якими попрощався головний герой шоу "Холостяк-12"

У другому випуску проєкт залишило чимало учасниць.
Відбувся другий випуск 12-го сезону довгоочікуваного реаліті шоу "Холостяк". У ньому за серце головного героя Алекса Топольського боролося 19 учасниць.
Цього випуску чоловік вирішив попрощатися з чималою кількістю дівчат, які його "не зачепили".
Тож, додому він відправив шістьох красунь:
21-річну студентку Елізабет зі Стокгольма
32-річну тілоохоронницю Ольгу з Києва
28-річна нутріціологиню Анастасію з Одеси
24-річну приватну підприємицю Анастасію з Дніпра
27-річну керівницю юридичного відділу Олену з Києва
19-річну хореографиню Аделіну з Києва
Нагадаємо, продовжать боротися за серце Алекса 13 учасниць:
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