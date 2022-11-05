Відправив додому: фото дівчат, з якими попрощався головний герой шоу "Холостяк-12"

Відбувся другий випуск 12-го сезону довгоочікуваного реаліті шоу "Холостяк". У ньому за серце головного героя Алекса Топольського боролося 19 учасниць.

Цього випуску чоловік вирішив попрощатися з чималою кількістю дівчат, які його "не зачепили".

Тож, додому він відправив шістьох красунь:

21-річну студентку Елізабет зі Стокгольма

32-річну тілоохоронницю Ольгу з Києва

28-річна нутріціологиню Анастасію з Одеси

24-річну приватну підприємицю Анастасію з Дніпра

27-річну керівницю юридичного відділу Олену з Києва

19-річну хореографиню Аделіну з Києва

Нагадаємо, продовжать боротися за серце Алекса 13 учасниць:

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