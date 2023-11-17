Відпустка у Мексиці: Демі Роуз у напівпрозорому бікіні похизувалася пишним бюстом

Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантні знімки зі свого відпочинку у Мексиці.

На першому фото красуня позувала у воді у печері. На Демі був купальник шоколадного відтінку з напівпрозорим ліфом із бісером. Дівчина похизувалася своїм пишним сексуальним бюстом.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На іншій світлині Роуз релаксувала на шезлонгу, насолоджуючись соком із молодого кокоса. Одягнена вона була у різнокольоровий купальник.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз майже оголеною позувала у відвертій фотосесії.

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