Відпустка у Мексиці: Демі Роуз у напівпрозорому бікіні похизувалася пишним бюстом

Британська "Кім Кардашян" продовжує спокушати фоловерів своїми пікантними фото.
Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантні знімки зі свого відпочинку у Мексиці.
На першому фото красуня позувала у воді у печері. На Демі був купальник шоколадного відтінку з напівпрозорим ліфом із бісером. Дівчина похизувалася своїм пишним сексуальним бюстом.
На іншій світлині Роуз релаксувала на шезлонгу, насолоджуючись соком із молодого кокоса. Одягнена вона була у різнокольоровий купальник.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз майже оголеною позувала у відвертій фотосесії.
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