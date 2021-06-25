Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Відпустка в Грузії: учасниця шоу "Холостяк-11" підкреслила ноги джинсовими мінішортами

Дата публікації
Перегляди
221
Відпустка в Грузії: учасниця шоу "Холостяк-11" підкреслила ноги джинсовими мінішортами

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі полетіла на відпочинок.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Джессіка Чегі — зараз відпочиває в Грузії, звідки ділиться фотографіями і сторіз.

Для прогулянки по Тбілісі дівчина вибрала зручний аутфіт. Вона одягла білий топ, короткі джинсові шорти і рожеву сорочку з довгими рукавами, а доповнювали образ рожеві кросівки і сонцезахисні окуляри.

Джессіка Чегі / © Instagram Джессіки Чегі
Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Цього тижня ми в чудовій Грузії. Обожнюю цю країну і її народ за гостинність, красу природи, різноманітність архітектурних, культурних пам‘яток і звісно ж, за їжу, перед якою просто неможливо встояти", — написала Джессіка під фото і показала, що вона з'їла на вечерю.

Джессіка Чегі / © Instagram Джессіки Чегі
Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Нагадаємо, на початку червня Джессіка Чегі відсвяткувала в одному зі столичних закладів день народження. Іменинниця сяяла в білій блискучій сукні з сексуальним декольте і високим розрізом, яка прекрасно сиділа на її струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала з золотистими туфлями.

Джессіка Чегі / © Instagram Джессіки Чегі
Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі