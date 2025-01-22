Відрізала волосся кухонними ножицями: Джулія Фокс знову похизувалася своєю зачіскою

З цією стрижкою вона має зовсім інакший вигляд, але також епатажу додав і її макіяж.

Нещодавно модель і акторка Джулія Фокс опублікувала в TikTok відео свого домашнього б'ютіексперименту, підписавши відео: "Одразу ж пошкодувала про це".

У ролику Фокс з'явилася спочатку з довгим освітленим волоссям, а потім з коротким. Однак це не перука і вона справді відрізала своє волосся, про що свідчать її нові фото, які зробили папараці.

Модель заскочили, коли вона вийшла з автомобіля у Нью-Йорку і прямувала кудись у своїх справах. Вона обрала для вечірнього виходу вбрання повністю чорного кольору, яке включало спідницю-олівець, корсетний топ із баскою та дуту куртку. У руці Джулія тримала сумку, а також доповнила образ туфлями та колготками. Особливо виділявся у її образі макіяж, адже вона намалювала артброви та додала до них світлі тіні.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Вперше свою зачіску на публіці епатажна Джулія Фокс показала на прем'єрі фільму "Присутність" — надприродного трилера, в якому зіграла разом із Люсі Лью.

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