Відрізала волосся в каре і одягла ефектну накидку з пелюстками: Дженніфер Лопес на показі Schiaparelli

У Парижі стартував Тиждень високої моди, а відкрив захід Модний дім Schiaparelli. Показ, як завжди, відзначився оригінальними дизайнами вбрання, розкішшю та відсиланнями до засновниці бренду – Ельзи Скіапареллі.

Гостею показу стала американська суперзірка Дженніфер Лопес.

Акторка та співачка прийшла на шоу у Haute Couture у трикотажній водолазці з аплікацією, яку вона поєднала зі щільними чорними лосинами. Талію зірки прикрашав широкий ремінь з пряжкою.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Головним акцентом у цьому вбранні стала накидка, яка була білою, об'ємною, з довгими рукавами та без застібок. Накидка була повністю розшита вручну пелюстками квітів, зроблених з тканини.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також у цей образ Дженніфер додала кілька незвичайних аксесуарів, які є фішками бренду: золоті окуляри, які формою нагадували очі, а їхні дужки - брови; масивні сережки; туфлі на підборах з декором у вигляді замкових щілин; сумку з короткою ручкою, де був декор у вигляді жіночого обличчя.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Також що здивувало – Лопес відрізала довге волосся, зробивши каре. Укладання у неї було "мокре".

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

На показі вона сиділа в першому ряду, поряд із Зендеєю та Гантер Шафер.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Але це не вперше, коли Дженніфер носить Schiaparelli. У сукні кольору айворі та в золотих прикрасах вона з'явилася на вечірці бренду, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

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