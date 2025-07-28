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Відсвяткували його 58-річчя: Розі Гантінгтон-Вайтлі сходила з коханим Джейсоном Стейтемом на концерт
Пара з'явилася на концерті популярного гурту Oasis.
38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі - поділилася у своєму Instagram фото зі стадіону «Вемблі» в Лондоні, де пройшов концерт гурту Oasis у рамках масштабного туру Oasis Live '25.
На знімках вона позувала зі своїм бойфрендом і батьком своїх дітей — актором Джейсоном Стейтемом, якому 26 липня виповнилося 58 років. Як виявилося, саме цього дня вони й сходили на виступ улюбленого британського гурту і відсвяткували так день народження актора.
Розі була в мереживному боді з глибоким вирізом, а Джейсон — у білій футболці і чорній бейсболці. Судячи з фото, вони чудово провели час.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно своїх стосунків. Наразі вони вже виховують двох дітей — 8-річного сина та трирічну доньку.
Раніше сім’я відпочивала на морі в Італії. Як це було, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала в Мережі