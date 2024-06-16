Відсвяткували 11-річчя: Кім Кардашян показала милі фото зі своєю старшою донькою

У родині Кім Кардашян вчора, 15 червня, було свято – у її старшої доньки Норт був день народження. Дівчинці виповнилося 11 років. Із цієї нагоди Кім опублікувала милі світлини зі своєю донькою – архівні та нові.

Кім Кардашян із донькою Норт

Кім Кардашян із донькою Норт

Кім Кардашян із донькою Норт

На деяких знімках дівчина зображена сама, а на інших – зі своєю зірковою матусею.

Норт

Кім Кардашян із донькою Норт

Кім Кардашян із донькою Норт

Норт росте справжньою модницею. І, незважаючи на свій юний вік, вона, як і її мама, любить гламурні і розкішні речі.

Кім Кардашян із донькою Норт

"Дякую Богу за тебе! З 11-м днем народження, моя мила дівчинко Норм. Я так тебе люблю", – підписала фото Кардашян.

Норт

Нагадаємо, у Кім Кардашян від колишнього чоловіка Каньє Веста є ще троє дітей: 9-річний Сейнт, 6-річна Чикаго і 5-річний Псалом.

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